Де Брюйне прокомментировал вылет "Манчестер Сити" из Лиги Чемпионов

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Де Брюйне прокомментировал вылет "Манчестер Сити" из Лиги Чемпионов

Хавбек "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне высказался по поводу поражения команды в матче Лиги Чемпионов с "Лионом" (1:3). "Горожане" закончили выступление в турнире.

"История повторяется. Мы не лучшим образом играли в первом тайме. Во второй половине "Сити" был хорош. Мы сравняли счет и имели пару моментов, чтобы еще забить.

Во втором тайме мы выглядели острее. Если бы Стерлинг забил при 1:2, мы могли бы восстановить равенство. Но "Лион" забил, и игра закончилась", - цитирует Де Брейне BT Sport.

"Лион" в полуфинале Лиги Чемпионов сыграет с "Баварией". Встреча состоится 19 августа на стадионе "Жозе Алваладе".

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