Де Брюйне пропустил тренировку сборной Бельгии перед игрой со сборной России

Фото: твиттер сборной Бельгии

Хавбек сборной Бельгии Кевин Де Брюйне по-прежнему не тренируется с командой.

Как сообщает Het Nieuwsblad, 29-летний игрок наблюдал за сегодняшней тренировкой команды со стороны.

Напомним, что в финале Лиги Чемпионов Де Брюйне получил перелом носа и глазницы.

12 июня Бельгию ожидает первая игра не Евро-2020 против России.

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