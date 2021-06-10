Де Брюйне пропустил тренировку сборной Бельгии перед игрой со сборной России

Теги бельгиякевин де брюйнероссия

Де Брюйне пропустил тренировку сборной Бельгии перед игрой со сборной РоссииФото: твиттер сборной Бельгии

Хавбек сборной Бельгии Кевин Де Брюйне по-прежнему не тренируется с командой.

Как сообщает Het Nieuwsblad, 29-летний игрок наблюдал за сегодняшней тренировкой команды со стороны.

Напомним, что в финале Лиги Чемпионов Де Брюйне получил перелом носа и глазницы.

12 июня Бельгию ожидает первая игра не Евро-2020 против России.

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