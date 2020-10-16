Де Брюйне пропустит несколько матчей "Манчестер Сити"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сообщил, что ведущий полузащитник команды Кевин Де Брюйне не сыграет в ближайших матчах.

"Не думаю, что у Де Брюйне серьёзная травма, но, полагаю, что следующие несколько матчей он пропустит", - цитирует Гвардиолу BBC.

Напомним, что бельгиец получил повреждение в расположении своей национальной сборной.

Ближайшие соперники "горожан" - "Арсенал" в АПЛ и "Порту" в Лиге Чемпионов.

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