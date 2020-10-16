Де Брюйне пропустит несколько матчей "Манчестер Сити"
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сообщил, что ведущий полузащитник команды Кевин Де Брюйне не сыграет в ближайших матчах.
"Не думаю, что у Де Брюйне серьёзная травма, но, полагаю, что следующие несколько матчей он пропустит", - цитирует Гвардиолу BBC.
Напомним, что бельгиец получил повреждение в расположении своей национальной сборной.
Ближайшие соперники "горожан" - "Арсенал" в АПЛ и "Порту" в Лиге Чемпионов.
Не пропустите: Тальяфико в январе может перейти в "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Официально: Алексей Миранчук сможет сыграть с "Наполи"
-
"Спартак" красиво поприветствовал Виктора Мозеса
-
"Уфа" взяла в аренду нападающего загребского "Динамо"
-
Джикия и Урунов не сыграют с "Химками"
-
Малафеев ответил Шатову
-
"Ротор" арендовал форварда "Ахмата"
-
Де Брюйне пропустит несколько матчей "Манчестер Сити"
-
"Химки" подписали полузащитника "Рубина"
-
Новичок "Спартака" Мозес прилетел в Москву
-
Николич рассказал, почему Манджукич не перешёл в "Локомотив"
-
Тедеско: "Оставьте Кокорина в покое"
-
Шкурин останется в ЦСКА
-
Шатов: "В одну лодку с Малафеевым не сяду"
-
1
Вратарь "Ювентуса" высказался о происхождении коронавируса
-
Тедеско прокомментировал переход Мозеса в "Спартак"
-
Президент "Урала" подтвердил возвращение Погребняка
-
Шунин рассказал о своих отношениях с Акинфеевым
-
Президент УЕФА допустил сокращение числа городов, которые примут Евро-2020
-
Холанд не перейдёт в "Реал" следующим летом
-
Тихонов выступил против натурализации Жиго для сборной России
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18