Де Брюйне пропустит несколько матчей "Манчестер Сити"

Теги манчестер ситихосеп гвардиолакевин де брюйнетравмы

Де Брюйне пропустит несколько матчей "Манчестер Сити"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сообщил, что ведущий полузащитник команды Кевин Де Брюйне не сыграет в ближайших матчах.

"Не думаю, что у Де Брюйне серьёзная травма, но, полагаю, что следующие несколько матчей он пропустит", - цитирует Гвардиолу BBC.

Напомним, что бельгиец получил повреждение в расположении своей национальной сборной.

Ближайшие соперники "горожан" - "Арсенал" в АПЛ и "Порту" в Лиге Чемпионов.

Не пропустите: Тальяфико в январе может перейти в "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Официально: Алексей Миранчук сможет сыграть с "Наполи"

Официально: Алексей Миранчук сможет сыграть с "Наполи"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов