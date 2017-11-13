Де Брюйне раскритиковал главного тренера сборной Бельгии
Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне раскритиковал главного тренера своей команды Роберто Мартинеса за выбранную тактику на товарищеский матч против национальной команды Мексики.
"Мексика была просто тактически лучше готова. Их стиль игры заставил наших пятерых защитников действовать очень глубоко, из-за чего наша полузащита оказалась в плавающем состоянии - мы атаковали впятером против семи.
Послушайте, мы все еще чрезмерно акцентируем внимание на наших талантах. Пока у нас не будет хорошей тактической схемы, у нас будут трудности с такими соперниками, как Мексика. Жаль, что мы еще не нашли решения... Но в конечном итоге Мартинес принимает решения. Я думаю, тренер должен найти решение, чтобы мы могли избежать таких ситуаций, как против Мексики, в будущем", - цитирует 26-летнего хавбека sport.es.
Напомним, Де Брюйне высказался о сравнениях с Месси и Роналду. | soccernews.ru
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