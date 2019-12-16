Де Брюйне рассказал, что Гвардиола из-за выступлений "Ман Сити" угрюмее, чем обычно

1 Теги манчестер ситихосеп гвардиолакевин де брюйне

Де Брюйне рассказал, что Гвардиола из-за выступлений "Ман Сити" угрюмее, чем обычно

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне рассказал, в каком настроении чаще всего сейчас находится главный тренер команды Хосеп Гвардиола. Об этом сообщает Goal.

"Сейчас Гвардиола угрюмее, чем обычно, так как дела у нас идут не так, как в прошлом сезоне. Но думаю, мы все себя так чувствуем.

Быть в таком состоянии никогда не бывает легко, так как нашей целью всегда является победа в АПЛ. Разрыв сейчас большой, но думаю, что у нас все профессионалы и нужно хорошо выступать каждую неделю, даже если не побеждаешь", - сказал де Брюйне.

После 17 туров чемпионата Англии "Сити" с 35 баллами занимает 3 место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего "Ливерпуля" - 14 баллов.

А еще: Спортивный директор "Манчестер Сити" подвел итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Чемпионов| http://soccernews.ru

 
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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

В этом сезоне ,в ЛЧ,наверняка,он будет веселее

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