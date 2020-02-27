Де Брюйне рассказал, кто был его кумиром в детстве

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Де Брюйне рассказал, кто был его кумиром в детстве

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне признался, что в более юном возрасте он фанател от Майкла Оуэна.

"Оуэн был моим любимым игроком. Он всегда был моим номером один. Ему удалось выиграть все трофеи, кроме АПЛ. Он даже получил "Золотой мяч", - сказал Де Брюйне.

В течение карьеры Оуэн выступал за "Ливерпуль", "Реал", "Ньюкасл", "Манчестер Юнайтед" и "Сток Сити".

"Могучий мышонок" собрал внушительную коллекцию из 9 трофеев - 6 в составе "Ливерпуля" и 3 с "МЮ".

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Комментарии

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Л.К

Такое чувство,что этот рыжий в ближайшем будущем сам возмет золотой мяч!просто в гениального футболиста вырос кевин!

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