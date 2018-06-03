Де Брюйне рассказал о целях сборной Бельгии на ЧМ-2018



Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне оценил шансы своей команды на Чемпионате Мира-2018.

"Мы намерены хорошо провести Чемпионат Мира и выиграть его. Проблема в том, что чемпион может быть только один. Многие останутся разочарованы", – приводит слова Де Брюйне Footballogue.

Напомним, что на ЧМ-2018 Бельгию сыграет в одной группе со сборными Англии, Панамы и Туниса.

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