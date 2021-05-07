Де Брюйне рассказал о своих чувствах после выхода в финал ЛЧ
Фото: инстаграм Де Брюйне/Автор неизвестен
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне рассказал о своих чувствах после победы над "ПСЖ" (2:1, 2:0) в полуфинале Лиги Чемпионов.
"Я был очень взволнован, услышав финальный свисток. Не думаю, что у меня появилось чувство облегчения. Особенно после красной карточки Ди Марии, мы понимали, что у нас есть невероятный шанс добиться поставленной цели.
Чем ближе дело подходило к свистку, тем больше мы волновались, зная, что будем играть в финале. В раздевалке все были очень счастливы, и теперь мы с нетерпением ждем финального матча", - приводит слова Де Брюйне Sky Sports.
В финале Лиги чемпионов "Манчестер Сити" встретится с "Челси".
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