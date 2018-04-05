Де Брюйне рассказал о своих отношениях с Моуринью



Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне рассказал о своих взаимоотношениях с главным тренером "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, который не разглядел его талант в "Челси".

"У нас были довольно холодные отношения. Я не любитель много общаться с тренерами. Но если тренер захочет поговорить, то я готов. Впрочем между тренером и игроком должна существовать определенная дистанция.

Я дважды говорил с Моуринью. В первый раз я сказал ему, что хочу уехать в Дортмунд. На второй встрече я сказал: "Мне будет лучше покинуть клуб. Я хочу играть в футбол", – приводит слова Де Брюйне Mirror.

В итоге в 2014 году "Челси" продал Де Брюйне в "Вольфсбург" за 22 миллиона евро. Через год он перешел в "Манчестер Сити" за 76 миллионов.

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