Де Брюйне решил продлить карьеру на два года

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Де Брюйне решил продлить карьеру на два года

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне заявил, что на карантине, вызванном пандемией коронавируса, решил, что будет играть в футбол как минимум два года.

"Я сказал жене, что поиграю подольше. Понял это будучи на карантине. Я не могу сидеть дома. Сказал ей, что продлю карьеру на два года.

Пора уже играть в футбол. Очень скучаю по нему, тяжело. Однако футбол сейчас не на первом месте. Люди обожают футбол, но безопасность важнее", - передает слова де Брюйне Telegraph.

По последним данным, зарегистрировано 859 701 случай заболевания коронавирусом COVID-19. Скончались 42 340 человек, выздоровели - 178 333.

А еще: Де Брюйне признан лучшим игроком АПЛ по версии The Telegraph| http://soccernews.ru
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Комментарии

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Дмитрий Владимиpович
Дмитрий Владимиpович

Правильно! Четвёртый дивизион надо поддержать)))))

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