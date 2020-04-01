Де Брюйне решил продлить карьеру на два года

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне заявил, что на карантине, вызванном пандемией коронавируса, решил, что будет играть в футбол как минимум два года.

"Я сказал жене, что поиграю подольше. Понял это будучи на карантине. Я не могу сидеть дома. Сказал ей, что продлю карьеру на два года.

Пора уже играть в футбол. Очень скучаю по нему, тяжело. Однако футбол сейчас не на первом месте. Люди обожают футбол, но безопасность важнее", - передает слова де Брюйне Telegraph.

По последним данным, зарегистрировано 859 701 случай заболевания коронавирусом COVID-19. Скончались 42 340 человек, выздоровели - 178 333.

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