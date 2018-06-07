Де Брюйне: "Сане - лучший молодой игрок мира, я не знаю, что произошло"
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне прокомментировал непопадание своего партнера по клубу Лероя Сане в заявку сборной Германии на Чемпионат Мира в Россию.
"Я считаю его лучшим молодым игроком планеты, поэтому я не могу объяснить, что произошло", - приводит слова 26-летнего бельгийца Bleacher Report Football.
Напомним, "Манчестер Сити" сделал предложение по Пьяничу. | soccernews.ru
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|О
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|Колумбия
|0
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