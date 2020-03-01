Де Брюйне считает, что он близок к тому, чтобы завоевать "Золотой мяч"

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне заявил, что он близок к тому, чтобы стать обладателем "Золотого мяча".

"Я не так и далек от того, чтобы завоевать "Золотой мяч". Я стараюсь быть лучшей версией себя. Не знаю, кто определяет лучших, но я думаю, что я близок быть лучшим.

За последние несколько лет я входил в список 30 номинантов на "Золотой мяч" это приятно, ведь ты упорно работаешь ради этого", - цитирует Де Брюйне Sky Sports.

В этом сезоне 28-летний бельгиец участвовал в 33 матчах во всех турнирах, забив 9 голов.

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