Де Брюйне сделал смелый прогноз на выступление сборной Бельгии на ЧМ-2018

Теги бельгиякевин де брюйне

Де Брюйне сделал смелый прогноз на выступление сборной Бельгии на ЧМ-2018

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне уверен, что его команда сумеет выйти в финал Чемпионата Мира-2018.

"Еще три матча", - написал Де Брюйне в своем твиттере после матча 1/8 финала ЧМ-2018 с Японией (3:2).

В четвертьфинале мундиаля Бельгия сыграет с Бразилией.

Не пропустите: Бельгия сыграет с Бразилией в четвертьфинале ЧМ-2018. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Двадцатый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 3 июля

Двадцатый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 3 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов