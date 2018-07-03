Де Брюйне сделал смелый прогноз на выступление сборной Бельгии на ЧМ-2018

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне уверен, что его команда сумеет выйти в финал Чемпионата Мира-2018.

"Еще три матча", - написал Де Брюйне в своем твиттере после матча 1/8 финала ЧМ-2018 с Японией (3:2).

В четвертьфинале мундиаля Бельгия сыграет с Бразилией.

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