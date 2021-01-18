Де Брюйне сделал юбилейный ассист в составе "Манчестер Сити"

Полузащитник Кевин Де Брюйне достиг отметки в 100 результативных передач в составе "Манчестер Сити".

Юбилейным для бельгийца стал голевой пас во вчерашнем матче против "Кристал Пэлас" (4:0).

Де Брюйне выступает за "горожан" с августа 2015 года, он провёл 244 игры и забил 60 голов.

Как сообщает Opta, после перехода хавбека в "Сити" ни один другой игрок из АПЛ не отдал больше ассистов, чем он.

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