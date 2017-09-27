Де Брюйне: "Шахтер" недооценивают в Европе"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне расхвалил донецкий "Шахтер", с которым его команда сыграла в рамках 2-го тура Лиги Чемпионов. Англичане победили со счетом 2:0.

"Сегодня "Шахтёр" сыграл очень и очень организованно. Это очень техничная команда, которую недооценивают в Европе. Первый тайм получился непростым. Обе команды имели несколько шансов. Вторая половина получилась намного лучше: мы были организованны и создали больше шансов. Даже за последние 20 минут мы могли забить ещё один или два гола, но мы довольны победой со счётом 2:0 и тем, что смогли не пропустить", - отметил он. | http://soccernews.ru