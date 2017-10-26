Де Брюйне шокировал 19-летнего хавбека "Вулверхэмптона" своей просьбой по окончании матча

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне удивил 19-летнего хавбека "Вулверхэмптона" Коннора Ронана своей просьбой по окончании матча их команд в кубке лиги.

Так, в подтрибунном помещении "Этихада" бельгиец попросил своего юного коллегу обменяться футболками, чем явно обескуражил игрока соперников.

Напомним, "Манчестер Сити" впервые не сумел забить гол в игре с апреля этого года. | soccernews.ru