Де Брюйне сможет сыграть с ПСЖ
Фото: Твиттер @DeBruyneKev
Травма хавбека "Манчестер Сити" и сборной Бельгии Кевина Де Брюйне оказалась менее серьезной, чем предполагалось ранее.
Бельгиец, скорее всего, поможет "горожанам" в первом матче 1/2 финала Лиги Чемпионов.
Напомним, бельгиец получил повреждение в полуфинальном матче Кубка Англии против "Челси" и досрочно покинул поле.
"Травма не такая серьезная, как мы ожидали, и он чувствует себя намного лучше. Посмотрим, как он будет работать во время следующей тренировки. Вероятно, он может быть готов к полуфиналу Лиги Чемпионов", — приводит слова главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы EUROSPORT.
В сезоне 2020/2021 полузащитник выходил на поле в составе клуба в 35 матчах во всех турнирах. На его счету 8 голов и 16 результативных передач.
Читать также: В "Манчестер Сити" сообщили подробности о травме де Брюйне | http://soccernews.ru
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