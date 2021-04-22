Де Брюйне сможет сыграть с ПСЖ

Теги кевин де брюйнеманчестер сититравмы

Де Брюйне сможет сыграть с ПСЖФото: Твиттер @DeBruyneKev 
Травма хавбека "Манчестер Сити" и сборной Бельгии Кевина Де Брюйне оказалась менее серьезной, чем предполагалось ранее.

Бельгиец, скорее всего, поможет "горожанам" в первом матче 1/2 финала Лиги Чемпионов.

Напомним, бельгиец получил повреждение в полуфинальном матче Кубка Англии против "Челси" и досрочно покинул поле.

"Травма не такая серьезная, как мы ожидали, и он чувствует себя намного лучше. Посмотрим, как он будет работать во время следующей тренировки. Вероятно, он может быть готов к полуфиналу Лиги Чемпионов", — приводит слова главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы EUROSPORT.

В сезоне 2020/2021 полузащитник выходил на поле в составе клуба в 35 матчах во всех турнирах. На его счету 8 голов и 16 результативных передач.

Читать также: В "Манчестер Сити" сообщили подробности о травме де Брюйне | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Лапорта предупредил Тебаса о создании Суперлиги за 3 дня до заявления клубов-основателей. Глава Ла Лиги оповестил УЕФА

Лапорта предупредил Тебаса о создании Суперлиги за 3 дня до заявления клубов-основателей. Глава Ла Лиги оповестил УЕФА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов