Де Брюйне: "Ссора с Давидом Силвой? Иногда мы так разговариваем с женой"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне опроверг информацию о том, что у него произошел конфликт с партнером по команде Давидом Силвой.

"Мы просто немного поговорили. Через минуту мы обо всем забыли. Иногда мы так разговариваем с женой. Порой так бывает нужно. Я также хотел кое-что сказать резервному судье, но мне не дали этого сделать. Не стоит раздувать из мухи слона", - приводит слова де Брюйне The Telegraph.

Стоит отметить, что размолвка между игроками произошла после матча 3-го тура группового турнира Лиги Чемпионов с "Наполи" (2:1).

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