Де Брюйне стал лучшим ассистентом чемпионата Англии в сезоне-2019/20

Хавбек "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне стал лучшим ассистентом АПЛ в сезоне-2019/20.

Футболист сделал 20 голевых передач и повторил рекорд АПЛ, принадлежащий нападающему "Арсенала" Тьерри Анри в сезоне-2002/03.

"Вообще, я сделал на две больше передачи, которые у меня отобрали. До сих пор негодую. Считаю, что уже побил рекорд Анри", - цитирует Де Брюйне BBC.

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