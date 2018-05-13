Де Брюйне стал лучшим плеймейкером АПЛ

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне отметился голевым пасом в матче 38-го тура чемпионата Англии против "Саутгемптона" (1:0).

Эта результативная передача стала для него 16-й в нынешнем сезоне и он лучшим плеймейкером Премьер-лиги этого сезона.

В борьбе за эту награду бельгиец опередил своего партнера по команде Лероя Сане, который отметился 15 ассистами.

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