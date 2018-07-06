Де Брюйне стал первым за 32 года бельгийцем, забившим в четвертьфинале Чемпионата Мира

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Де Брюйне стал первым за 32 года бельгийцем, забившим в четвертьфинале Чемпионата Мира

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне поразил ворота Бразилии в четвертьфинальном матче ЧМ-2018.

Как сообщает Squawka, хавбек "Манчестер Сити" стал первым за 32 года бельгийцем, забившим на этой стадии мундиаля.

На мировом первенстве 1986 года в 1/4 финала удавалось отличиться Яну Кулемансу.

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