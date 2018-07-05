Де Брюйне: "У Бельгии есть оружие против Бразилии"

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне высказался по предстоящему матчу своей команды против Бразилии в рамках 1/4 финала Чемпионата Мира.

"Я не беспокоюсь из-за того, что Бразилия - самая титулованная сборная мира. Я буду очень рад, если мы выиграем со счетом 1:0 с голом на 90-й минуте. Мы знаем, что Бразилия - очень сильная команда, мы знаем всех ее игроков, но у нас есть оружие против них", - цитирует 27-летнего хавбека ActuFoot.

Напомним, Бразилия в Сочи продолжает подготовку к матчу с Бельгией. | soccernews.ru