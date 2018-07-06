Де Брюйне удваивает преимущество сборной Бельгии в матче с Бразилией

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Де Брюйне удваивает преимущество сборной Бельгии в матче с Бразилией

Сборная Бельгии забила второй гол в четвертьфинальном матче ЧМ-2018 против Бразилии.

Удвоил преимущество "красных дьяволов" над "селесао" полузащитник Кевин Де Брюйне, отличившийся на 31-й минуте встречи.

Напомним, что счёт в матче открыл хавбек бразильцев Фернандиньо, срезавший мяч в собственные ворота. | http://soccernews.ru

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