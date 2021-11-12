Де Брюйне уверен в Азаре

Теги кевин де брюйнеэден азарреал мадридбельгия

Де Брюйне уверен в АзареФото: инстаграм Азара/Автор неизвестен

Хавбек "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне поделился мнением о положении Эдена Азара в мадридском "Реале".

"Неприятно видеть партнера по сборной в такой ситуации. Эден впервые не так часто выходит на поле. У него было много травм, но я думаю, что Азар все еще может делать разницу.

Я уверен в Эдене. У него такой уровень, что он все еще может делать разницу. От него зависит, захочет ли он остаться в "Реале" и бороться за место в составе", – сказал де Брюйне.

В нынешнем сезоне Азар принял участие 11 матчах королевского клуба во всех турнирах, в которых отдал 1 голевую передачу.

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