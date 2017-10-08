Де Брюйне: "В последний раз я играл на таком плохом поле, когда мне было семь лет"

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне раскритиковал поле в Сараево, где вчера его команда играла матч отборочного турнира к Чемпионату Мира 2018-го года против команды Боснии и Герцеговины.

"Я был обеспокоен тем, чтобы не получить травму. Это было неприемлемо. Я не понимаю, как мы могли играть на таком поле. В прошлый раз, когда я играл на таком плохом поле, я был семилетним ребенком", - цитирует 26-летнего хавбека Squawka.

Напомним, Бельгия обыграла Боснию и Герцеговину со счетом 4:3. | soccernews.ru