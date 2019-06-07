Де Брюйне: "В "Реале" у Азара будет больше шансов получить "Золотой мяч"
Хавбек сборной Бельгии и "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне рассказал, что думает о будущем игрока "Челси" Эдена Азара. Об этом сообщает Goal.com.
Ранее сообщалось, что полузащитник лондонцев перейдет в мадридский "Реал" этим летом.
"На этой неделе он тренировался, как обычно. Мы профессионалы и знаем о наших обязанностях. Скоро мы отправимся в отпуск.
Думаю, после матчей сборных решится вопрос о его трансфере в "Реал". Спешить незачем. Времени будет достаточно.
Не думаю, что о его переходе объявят в ближайшие дни, зачем идти на такой риск?
Он надеется когда-нибудь получить "Золотой мяч". В "Реале" у него будет больше шансов осуществить это", - сказал де Брюйне.
Напомним, завтра, 8 июня, сборная Бельгии в рамках отборочного матча группового этапа на Евро-2020 сыграет с Казахстаном. Начало - в 21:45 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16