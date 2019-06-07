Де Брюйне: "В "Реале" у Азара будет больше шансов получить "Золотой мяч"

Хавбек сборной Бельгии и "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне рассказал, что думает о будущем игрока "Челси" Эдена Азара. Об этом сообщает Goal.com.

Ранее сообщалось, что полузащитник лондонцев перейдет в мадридский "Реал" этим летом.

"На этой неделе он тренировался, как обычно. Мы профессионалы и знаем о наших обязанностях. Скоро мы отправимся в отпуск.

Думаю, после матчей сборных решится вопрос о его трансфере в "Реал". Спешить незачем. Времени будет достаточно.

Не думаю, что о его переходе объявят в ближайшие дни, зачем идти на такой риск?

Он надеется когда-нибудь получить "Золотой мяч". В "Реале" у него будет больше шансов осуществить это", - сказал де Брюйне.

Напомним, завтра, 8 июня, сборная Бельгии в рамках отборочного матча группового этапа на Евро-2020 сыграет с Казахстаном. Начало - в 21:45 (мск).

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