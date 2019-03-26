Де Брюйне вернулся к полноценным тренировкам после травмы

Теги манчестер ситикевин де брюйне

Де Брюйне вернулся к полноценным тренировкам после травмы

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне приступил к полноценным тренировкам после травмы бедра. Об этом сообщает Daily Mail.

Напомним, бельгиец был травмирован 2 марта в матче с "Бормунтом". С того дня он постоянно испытывал боль в ноге. 

Из-за повреждения футболиста не вызвали в сборную Бельгии. Но сегодня де Брюйне уже приступил к тренировкам на базе "Сити". 

В нынешнем сезоне де Брюйне участвовал в 14 матчах, отметившись 1 голом и 1 ассистом.

"Манчестер Сити" занимает 2 место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 2 балла. 

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