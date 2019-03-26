Де Брюйне вернулся к полноценным тренировкам после травмы
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне приступил к полноценным тренировкам после травмы бедра. Об этом сообщает Daily Mail.
Напомним, бельгиец был травмирован 2 марта в матче с "Бормунтом". С того дня он постоянно испытывал боль в ноге.
Из-за повреждения футболиста не вызвали в сборную Бельгии. Но сегодня де Брюйне уже приступил к тренировкам на базе "Сити".
В нынешнем сезоне де Брюйне участвовал в 14 матчах, отметившись 1 голом и 1 ассистом.
"Манчестер Сити" занимает 2 место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 2 балла.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|31
|76
|2
|Манчестер Сити
|30
|74
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|30
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|42
|10
|Лестер Сити
|31
|41
|11
|Эвертон
|31
|40
|12
|Борнмут
|31
|38
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|31
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|31
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|31
|14