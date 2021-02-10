Де Брюйне вернулся к тренировкам

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что хавбек Кевин Де Брюйне приступил к тренировкам в рамках восстановления от травмы подколенного сухожилия. Напомним, футболист травмировался в 20 января в игре против "Астон Виллы" (2:0).

"Кевин уже чувствует себя лучше, он начал тренироваться. Пока индивидуально, но у него все в порядке. Восстановление проходит хорошо", — цитирует Goal Гвардиолу.