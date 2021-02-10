Де Брюйне вернулся к тренировкам

Теги кевин де брюйнеманчестер ситихосеп гвардиола

Де Брюйне вернулся к тренировкамНаставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что хавбек Кевин Де Брюйне приступил к тренировкам в рамках восстановления от травмы подколенного сухожилия. Напомним, футболист травмировался в 20 января в игре против "Астон Виллы" (2:0).

"Кевин уже чувствует себя лучше, он начал тренироваться. Пока индивидуально, но у него все в порядке. Восстановление проходит хорошо", — цитирует Goal Гвардиолу.

В сезоне 202020/21 29-летний бельгиец провел 23 матча за "горожан". В его активе 3 гола и 15 результативных передач.

Читать также: "Манчестер Сити" близок к трансферу бразильского таланта | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В СМИ попал макет новой эмблемы "Интера"

В СМИ попал макет новой эмблемы "Интера"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов