Де Брюйне вернулся к тренировкам в общей группе "Манчестер Сити"

Теги манчестер ситикевин де брюйнетравмы

Де Брюйне вернулся к тренировкам в общей группе "Манчестер Сити"

Хавбек "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне вернулся к тренировкам в общей группе с командой. Об этом сообщается в твиттере "горожан".

Напомним, бельгиец пропустил два последних матча "Ман Сити". В октябре он вынужден был досрочно покинуть расположение сборной из-за травмы.

24 октября "Манчестер Сити" встретится с "Вест Хэмом"  в матче 6-го тура АПЛ.

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