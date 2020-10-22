Де Брюйне вернулся к тренировкам в общей группе "Манчестер Сити"

Хавбек "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне вернулся к тренировкам в общей группе с командой. Об этом сообщается в твиттере "горожан".

Напомним, бельгиец пропустил два последних матча "Ман Сити". В октябре он вынужден был досрочно покинуть расположение сборной из-за травмы.

24 октября "Манчестер Сити" встретится с "Вест Хэмом" в матче 6-го тура АПЛ.

Не пропустите: "Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Порту"| http://soccernews.ru