Де Брюйне вернулся в строй
Бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне восстановился после травмы и вернулся в строй.
Футболист провел тренировку в общей группе и, возможно, попадет в заявку команды на перенесенный матч 16-го тура чемпионата Англии с "Эвертоном" (17 февраля). В последний раз хавбек выходил на поле около месяца назад.
В нынешнем сезоне 29-летний де Брюйне провел за "Манчестер Сити" 23 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал 15 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|Команда
|М
|О
|1
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|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
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|13
|Кристал Пэлас
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|33
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|Ньюкасл Юнайтед
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18