Де Брюйне вернулся в строй

Бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне восстановился после травмы и вернулся в строй.

Футболист провел тренировку в общей группе и, возможно, попадет в заявку команды на перенесенный матч 16-го тура чемпионата Англии с "Эвертоном" (17 февраля). В последний раз хавбек выходил на поле около месяца назад.

В нынешнем сезоне 29-летний де Брюйне провел за "Манчестер Сити" 23 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал 15 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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