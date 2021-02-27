Де Брюйне вошел в топ-10 ассистентов в истории АПЛ

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Де Брюйне вошел в топ-10 ассистентов в истории АПЛ

Хавбек "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне отметился ассистом в игре против "Вест Хэма" (2:1).

Как сообщает сайт АПЛ, бельгиец сделал 77-ю голевую передачу в рамках чемпионата и вошел в топ-10 лучших ассистентов в истории АПЛ.

В топ-3 по этому показателю входят Райан Гиггз (экс-"МЮ", 162 ассиста), Франсеск Фабрегас (экс-"Арсенал" / "Челси", 111) и Уэйн Руни (экс-"МЮ", 103).

В этом сезоне на счету де Брюйне три гола и 16 ассистов в 26 матчей.

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