Де Брюйне вошел в топ-10 ассистентов в истории АПЛ
Хавбек "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне отметился ассистом в игре против "Вест Хэма" (2:1).
Как сообщает сайт АПЛ, бельгиец сделал 77-ю голевую передачу в рамках чемпионата и вошел в топ-10 лучших ассистентов в истории АПЛ.
В топ-3 по этому показателю входят Райан Гиггз (экс-"МЮ", 162 ассиста), Франсеск Фабрегас (экс-"Арсенал" / "Челси", 111) и Уэйн Руни (экс-"МЮ", 103).
В этом сезоне на счету де Брюйне три гола и 16 ассистов в 26 матчей.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18