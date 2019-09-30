Де Брюйне, возможно, пропустит матч Лиги Чемпионов с загребским "Динамо"

Теги кевин де брюйнединамо загребманчестер сити

Де Брюйне, возможно, пропустит матч Лиги Чемпионов с загребским "Динамо"

Хавбек "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне, возможно, пропустит матч 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с загребским "Динамо". Об этом сообщает BBC Sport.

Футболист пропустил сегодняшнюю тренировку "Сити". в матче 7-го тура АПЛ с "Эвертоном" (3:1) бельгиец был заменен на 80-й минуте.

В этом сезоне игрок участвовал в 7 матчах, отметившись 2 голами и 8 ассистами.

Матч "Манчестер Сити" - "Динамо" Загреб состоится завтра, 1 октября. Начало - в 22:00 (мск).

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