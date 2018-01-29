Де Брюйне: "Второй тайм получился странным, потому что соперник не хотел атаковать"

Хавбек "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне прокомментировал победу над "Кардиффом" (2:0) в Кубке Англии.

"Сегодня мы использовали новую тактическую схему. Компани всегда был открыт, что помогало нам в полузащите. У нас было много пространства для игры. Второй тайм получился странным, потому что соперник не хотел атаковать. Было немного скучно.

Мы знали, что соперник будет играть жестко. Они совершили несколько жестких подкатов. Это футбол, но у Сане повреждение, надеюсь, что не очень серьезное" - приводит слова де Брюйне ВВС.

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