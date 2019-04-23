Де Брюйне выбыл из строя до конца сезона

Теги манчестер ситикевин де брюйнетравмы

Де Брюйне выбыл из строя до конца сезона
Бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне пропустит остаток сезона из-за травмы, сообщает The Sun.

По сведениям издания, у футболиста диагностировано повреждение подколенного сухожилия. Сроки восстановления игрока составят около месяца.

В нынешнем сезоне 27-летний Де Брюйне провел за "Манчестер Сити" 30 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал 10 результативных передач.

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