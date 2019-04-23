Де Брюйне выбыл из строя до конца сезона



Бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне пропустит остаток сезона из-за травмы, сообщает The Sun.

По сведениям издания, у футболиста диагностировано повреждение подколенного сухожилия. Сроки восстановления игрока составят около месяца.

В нынешнем сезоне 27-летний Де Брюйне провел за "Манчестер Сити" 30 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал 10 результативных передач.

Не пропустите: Де Брюйне назвал причину ухода из "Челси". | http://soccernews.ru