Де Брюйне высказался о работе с Гвардиолой в "Манчестер Сити"

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Де Брюйне высказался о работе с Гвардиолой в "Манчестер Сити"

Хавбек "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне рассказал, что думает о главном тренере клуба Пепе Гвардиоле.

"Сейчас я спокойно принимаю все его тактические задумки.

В начале он нам очень много объяснял. А в футболе ты не думаешь много, ты просто делаешь это. Знаешь несколько вещей и делаешь их. Но в начале работы с ним игроки говорят: "Ох, мой мозг просто взрывается", - заявил де Брюйне.

49-летний специалист возглавил "Ман Сити" в феврале 2016 года. За это время он уже выиграл 8 трофеев с клубом.

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