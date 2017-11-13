Де Брюйне высказался о сравнениях с Месси и Роналду

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне спокойно относится к сравнениям с лучшими игроками современности - нападающим "Реала" Криштиану Роналду и форвардом "Барселоны" Лионелем Месси.

"Честно говоря, меня совсем не волнуют сравнения с Месси и Роналду, мне всё равно. Люди слишком часто сравнивают одних футболистов с другими, но кроме этих звёзд в мире очень много отличных игроков. Лично я стараюсь играть так, как делаю это сейчас. Мне приносит это положительные эмоции, а команде - очки. И это правильно" - цитирует де Брюйне Sky Sports.

В этом сезоне 26-летний бельгиец сыграл за "Манчестер Сити" 16 матчей, забил 3 гола и сделал 9 результативных передач.

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