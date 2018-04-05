Де Брюйне: "Я не понимаю, что случилось в матче с "Ливерпулем"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне прокомментировал поражение своей команды от "Ливерпуля" (0:3) в матче 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Я не понимаю, что случилось. Мы хорошо начали, но они сделали то, что у них получается лучше всего, забив три гола при четырех моментах. Во втором тайме мы были лучше, но так и не смогли забить", - приводит слова Де Брюйне официальный сайт клуба.

Ответный матч "Манчестер Сити" - "Ливерпуль" состоится 10 апреля.

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