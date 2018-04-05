Де Брюйне: "Я не понимаю, что случилось в матче с "Ливерпулем"
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне прокомментировал поражение своей команды от "Ливерпуля" (0:3) в матче 1/4 финала Лиги Чемпионов.
"Я не понимаю, что случилось. Мы хорошо начали, но они сделали то, что у них получается лучше всего, забив три гола при четырех моментах. Во втором тайме мы были лучше, но так и не смогли забить", - приводит слова Де Брюйне официальный сайт клуба.
Ответный матч "Манчестер Сити" - "Ливерпуль" состоится 10 апреля.
Не пропустите: "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" - 3:0 (обзор). | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
В логово к "быкам": "Марсель" сыграет на поле "РБ Лейпциг"
-
Итальянские "орлы" сразятся с австрийскими "быками": "Лацио" принимает "Зальцбург"
-
"Атлетико" принимает "Спортинг" в первом матче 1/4 финала Лиги Европы
-
Тяжелый выезд в Лондон: ЦСКА готовится к битве с "Арсеналом"
-
"Ливерпуль" - "Манчестер Сити" - 3:0 (обзор)
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на бывшего игрока "Анжи"
-
"Барселона" интересуется звездным хавбеком из АПЛ
-
Оздоев: "Зенит" еще может побороться за чемпионство"
-
"Реал" определился со своим первым звездным летним трансфером
-
"Хоффенхайм" продлил контракт с Демирбаем
-
"Барселона" планирует сделать улучшенное предложение по Гризманну
-
"Бетис" подпишет экс-хавбека "Реала"
-
Хамес хочет встретиться в полуфинале Лиги Чемпионов с "Реалом"
-
Летом "Милан" могут покинуть шесть игроков
-
Орлов раскритиковал трансферную политику "Зенита"
-
Пьянич: "Постараемся пройти в полуфинал Лиги Чемпионов"
-
Бускетс пропустит матч с "Леганесом"
-
"Вест Хэм" больше не интересуется Смоловым
-
Мутко высказался о возможных провокациях на матче "Арсенал" - ЦСКА
-
Бэйл определился со своим будущим
-
"Аякс" переименует домашний стадион в честь Кройффа
-
Комбаров сможет сыграть с "Анжи"
-
"Ювентус" нацелился на двух игроков "Атлетико"
-
Нойер приступил к упражнениям с мячом
-
СМИ узнали о назревающем конфликте в "Тоттенхэме"