Де Брюйне забил 9 из своих последних 11 голов из-за пределов штрафной

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне поразил ворота "Челси" в матче седьмого тура АПЛ.

Как сообщает Opta, 26-летний бельгиец забил 9 из своих последних 11 голов из-за пределов штрафной.

Напомним, что гол де Брюйне принёс "Манчестер Сити" победу над "Челси" со счётом 1:0. | http://soccernews.ru