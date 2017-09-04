Де Бур близок к увольнению из "Кристал Пэлас"

Руководство "Кристал Пэлас" рассматривает вариант с увольнением главного тренера команды Франка де Бура.

Как сообщает The Independent, боссы "орлов" могут отправить в отставку голландского специалиста уже на этой неделе.

Напомним, что "Кристал Пэлас" ужасно стартовал в АПЛ, проиграв в первых трёх матчах турнира и не забив в них ни одного гола.

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