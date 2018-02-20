Де Бур: "Клюйверт похож на Неймара, но пока он ему явно уступает"



Бывший полузащитник "Аяка" сравнил нападающего амстердамцев Джастина Клюйверта с форвардом ПСЖ Неймаром.

"Клюйверту предстоит еще длинный путь, который когда-то прошел Неймар. Они похожи по стилю игры. Джастин также может обыграть соперника при минимуме пространства и убежать от него. Впрочем ему предстоит много работы. Пока что он явно уступает Неймару", - приводит слова де Бура Voetbal Primeur.

Ранее сообщалось, что Клюйвертом интересуются "Барселона" и "Манчестер Юнайтед".

В этом сезоне 18-летний форвард провел за "Аякс" 26 матчей, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.

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