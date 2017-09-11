Де Бур может покинуть "Кристал Пэлас" уже до конца недели

Главного тренера "Кристал Пэлас" Франка де Бура могут отправить в отставку уже на этой неделе.

Напомним, что вчера лондонцы проиграли "Бернли" (0:1) и остались на последнем месте турнирной таблицы АПЛ.

В воскресенье вечером владельцы клуба собрались на экстренную встречу на котором обсудили вопрос увольнения 47-летнего голландца. | http://soccernews.ru