Де Бур может покинуть "Кристал Пэлас" уже до конца недели

Теги кристал пэласфранк де бур

Де Бур может покинуть "Кристал Пэлас" уже до конца неделиГлавного тренера "Кристал Пэлас" Франка де Бура могут отправить в отставку уже на этой неделе.

Напомним, что вчера лондонцы проиграли "Бернли" (0:1) и остались на последнем месте турнирной таблицы АПЛ.

В воскресенье вечером владельцы клуба собрались на экстренную встречу на котором обсудили вопрос увольнения 47-летнего голландца. | http://soccernews.ru

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