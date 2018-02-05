Де Бур: "Надеюсь, однажды трансфер Промеса в Англию станет реальностью"

Экс-тренер "Кристал Пэлас" Франк де Бур считает, что нападающий "Спартака" Квинси Промес смог бы достичь успеха в Англии.

"АПЛ – хороший вариант для Квинси. Проблема в том, что в Англии смотрят на потенциального новичка и сомневаются: а потянет ли он физически премьер-лигу? Им нужна стопроцентная уверенность. Тем более, если приходится платить так много денег. Надеюсь, однажды трансфер Промеса в Англию станет реальностью. Это шаг наверх в карьере.

Мы следили за Промесом. Я был не прочь привезти его в "Кристал Пэлас". Но тогда мы не могли позволить себе таких трат. "Кристал Пэлас" уже заплатил за Бентеке около 38 миллионов евро, и потратить еще 30 на Квинси – это было бы чересчур. Ни до каких переговоров дело не дошло.

В топ-клубе Промесу, возможно, пришлось бы ждать своего шанса. Но если на тебя выйдет "Ливерпуль", сложно отказать", - отметил он.

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