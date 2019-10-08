Де Бур оценил перспективы сборной Нидерландов на ЧМ-2022

Экс-игрок сборной Нидерландов Рональд де Бур высказался о шансах команды на ЧМ-2022.

"Думаю, что у сборной Нидерландов есть все шансы на победу на мундиале. Все слышали о де Лигте, де Йонге и других талантливых футболистах "Аякса", ПСВ и "Фейеноорда".

Также вашей команде везет, когда есть такой игрок как Вирджил ван Дейк. Сейчас сборная выглядит сбалансировано", - приводит слова де Бура сайт ФИФА.

За три тура до конца отборочного раунда Нидерланды идут в группе на 3-м месте, отставая на три очка от Германии и Северной Ирландии. Однако у "оранжевых" есть игра в запасе.

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