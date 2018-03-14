Де Бур потроллил Моуринью

Известный голландский тренер Франк де Бур потроллил наставника "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после вылета "красных дьяволов" из Лиги Чемпионов.

"Моуринью может говорить, что я худший тренер в истории АПЛ, но сегодня он тренер, который потратил почти миллиард фунтов за карьеру, и его команды играют вот так" - сказал де Бур.

Напомним, что из Лиги Чемпионов "МЮ" выбила "Севилья", победившая манкунианцев на "Олд Траффорд" со счётом 2:1.

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