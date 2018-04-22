Де Бур сделал заявление по своему будущему

Известный голландский специалист Франк де Бур не намерен завершать тренерскую карьеру.

"Мое будущее? Вам придется немного подождать, чтобы узнать об этом. В следующем сезоне меня ждет новое приключение в качестве главного тренера. Я чувствую себя готовым к новой работе" - приводит слова де Бура Football Italia.

За свою карьеру де Бур успел поработать в "Аяксе", "Интере" и "Кристал Пэлас". С сентября 2017 года он находится без клуба.

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