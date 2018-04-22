Де Бур сделал заявление по своему будущему
Известный голландский специалист Франк де Бур не намерен завершать тренерскую карьеру.
"Мое будущее? Вам придется немного подождать, чтобы узнать об этом. В следующем сезоне меня ждет новое приключение в качестве главного тренера. Я чувствую себя готовым к новой работе" - приводит слова де Бура Football Italia.
За свою карьеру де Бур успел поработать в "Аяксе", "Интере" и "Кристал Пэлас". С сентября 2017 года он находится без клуба.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|32
|81
|2
|Аякс
|31
|70
|3
|АЗ
|32
|68
|4
|Фейеноорд
|32
|60
|5
|Утрехт
|31
|49
|6
|Херенвен
|32
|46
|7
|Витесс
|32
|45
|8
|Зволле
|32
|44
|9
|АДО Ден Хааг
|32
|43
|10
|Эксельсиор
|32
|40
|11
|Хераклес
|32
|38
|12
|ВВВ Венло
|31
|34
|13
|Гронинген
|31
|33
|14
|Виллем II
|32
|33
|15
|НАК Бреда
|32
|30
|16
|Рода ЮК
|32
|27
|17
|Спарта Роттердам
|32
|27
|18
|Твенте
|32
|23