Де Бур сравнил Заа с Неймаром

Наставник "Кристал Пэлас" Франк де Бур рассказал, с кем из футболистов он может сравнить хавбека Уилфрида Заа.

"У Заа уникальная техника, я бы сравнил его с Неймаром. Он очень быстрый и резкий, у него волшебные ноги. Заа обладает редким качеством - он может работать с мячом на максимальной скорости так же уверенно, как и в обычном темпе. Заа это умеет. Если его и сравнивать с кем-то, то именно с Неймаром" - приводит слова де Бура Sportsmole.

В прошлом сезоне Заа провел 35 игр в АПЛ, в которых отметился 7 голами и 9 ассистами.

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