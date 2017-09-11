Де Бур установил антирекорд Премьер-лиги по скорости увольнения



"Кристал Пэлас" уволил с поста главного тренера команды Франка де Бура.

Стоит отметить, что 47-летний специалист проработал с английским клубом всего 78 дней и это антирекорд Премьер-лиги по скорости увольнения.

Под руководством де Бура "Кристал Пэлас" провел 4 матча в чемпионата Англии и потерпел 4 поражения, не забив ни одного гола.

Стоит отметить, что предыдущий клуб де Бура "Интер" уволил его спустя 85 дней после назначения.

Не пропустите: Де Бур уволен с поста главного тренера "Кристал Пэласа". | http://soccernews.ru