Де Бур установил антирекорд сборной Нидерландов
Карьера Франка Де Бура на посту главного тренера сборной Нидерландов начинается неудачно.
50-летний специалист, сменивший в сентябре у руля "оранжевых" Рональда Кумана, провёл четыре матча во главе национальной команды и не одержал ни одной победы.
Как сообщает Gracenote Live, это новый антирекорд сборной Нидерландов. Ранее тренеры голландцев не выигрывали на старте максимум три встречи.
Под руководством Де Бура команда уступила Мексике (0:1), а также сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (0:0), Италией и Испанией (по 1:1).
Не пропустите: Нидерланды и Испания не выявили победителя. | http://soccernews.ru
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