Де Бур установил антирекорд сборной Нидерландов

Теги франк де бурнидерландыиспаниястатистика

Де Бур установил антирекорд сборной Нидерландов

Карьера Франка Де Бура на посту главного тренера сборной Нидерландов начинается неудачно.

50-летний специалист, сменивший в сентябре у руля "оранжевых" Рональда Кумана, провёл четыре матча во главе национальной команды и не одержал ни одной победы.

Как сообщает Gracenote Live, это новый антирекорд сборной Нидерландов. Ранее тренеры голландцев не выигрывали на старте максимум три встречи.

Под руководством Де Бура команда уступила Мексике (0:1), а также сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (0:0), Италией и Испанией (по 1:1).

Не пропустите: Нидерланды и Испания не выявили победителя. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Роналду одержал 100-ю победу в составе сборной Португалии

Роналду одержал 100-ю победу в составе сборной Португалии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов