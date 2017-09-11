Де Бур уволен с поста главного тренера "Кристал Пэласа"

"Кристал Пэлас" уволил с поста главного тренера команды голландца Франка де Бура, сообщает официальный сайт клуба.

Английский клуб поблагодарил специалиста за работу. Причиной отставки стали неудовлетворительные выступления "орлов" в этом сезоне.

Скорее, всего преемником де Бура станет 70-летний Рой Ходжсон.

Де Бур возглавил "Кристал Пэлас" минувшим летом. Под его руководством клуб потерпел четыре поражения в четырех стартовых турах чемпионата Англии, не забив ни одного мяча.

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