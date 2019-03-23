Де Бур: "В "Интере" я работал с гнилыми футболистами"

Бывший главный тренер "Интера" Франк де Бур вспомнил о своей работе у руля миланской команды.

"Я хотел изменить структуру клуба и его культуру, потому что "Интеру" долго ничего не удавалось выиграть. Но у меня ничего не вышло, так как я работал с гнилыми футболистами. Мне не позволяли убрать из стартового состава определённых игроков", - приводит слова де Бура Goal.com.

48-летний голландский специалист возглавлял "Интер" с августа по ноябрь 2016 года.

После неудачного опыта во главе "нерадзурри" де Бур недолго тренировал "Кристал Пэлас", а сейчас руководит "Атлантой Юнайтед".

Не пропустите: Тренер сборной Аргентины прокомментировал конфликт Икарди с "Интером". | http://soccernews.ru